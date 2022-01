Grâce aux assists de Fai et Hongla pour les buts de Toko Ekambi, les Lions Indomptables rejoignent le dernier carré.

On a beau vouloir garder les pieds sur terre coûte que coûte, les parcours victorieux de la Zambie en 2012 et de l’Afrique du Sud en 1996 ont prouvé que tous les rêves étaient permis. D’autant plus que, comme les Bafanas Bafanas à l’époque, la Gambie - le plus petit pays du continent, classé 150e au classement Fifa - participait pour la première fois à la Can.

(....)