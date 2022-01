Le Nigeria (9 points) et l'Egypte (6 points) ont rejoint le Cameroun, le Burkina Faso, le Sénégal, la Guinée, le Maroc et le Gabon. Par contre, la Guinée Bissau et le Soudan (1 point) sont éliminés, puisqu'ils ne figureront pas parmi les quatre meilleurs troisièmes. Au stade Ahmadou-Anidjo de Yaoundé, l'Egypte a battu le Soudan 1-0. Les Pharaons ont vite fait comprendre qu'ils ne joueraient pas pour le partage et ont posé leur jeu. Sur un corner tiré par Abdallah Saïd, Mostafa Mohamed a bien décroisé sa reprise de la tête mais le gardien soudanais, presque un homonyme, Mohamed Mustafa, a sorti le ballon, qui prenait la direction de son petit filet droit (32e). Le gardien soudanais a quand même été surpris sur corner par la reprise de la tête de Mohamed Abdelmonem, pas très surveillé par les défenseurs adverses (35e, 1-0).

Après le repos, les Egyptiens se sont montrés plus entreprenants à l'image de leur capitaine Mohammed Salah, auteur de plusieurs slaloms dans la défense soudanaise. A un quart d'heure du terme, les hommes de Carlos Queiroz ont alors géré leur avance.

La qualification assurée, Augustine Eguavoen a opéré un petit turnover au Stade Omnisport Roumdé Adjia de Garoua. Moses Simon, un des artisans des Super Eagles depuis le début de la compétition, est sur le banc. Tout comme Samuel Chukwueze, Taiwo Awoniyi et Kenneth Omeruo. Cela n'a pas empêché le Nigeria de dominer largement la première période. Il lui aura toutefois fallu attendre pour voir Umar Sadiq ouvrir la marque sur un service de Kelechi Iheanacho pour voir Umar Sadiq surgir au second poteau et inscrire son premier but en équipe nationale.

Les Super Eagles ont fait le break par William Troost-Ekong, qui a bénéficié d'un rebond sur un tir de Simon, qui s'est écrasé sur la barre. Après de longues minutes de vérification, le VAR.a validé le but (75e, 0-2).

Le Cap-Vert et le Malawi aussi en 8e de finale

La Côte d'Ivoire est qualifiée sans jouer pour les 8e de finale, au pire parmi les meilleurs troisièmes, après les matches de mercredi à la Coupe d'Afrique des nations. Même si elle est battue par l'Algérie dans le choc de jeudi, la Côte d'Ivoire ne peut pas terminer au-delà de la troisième place de son groupe.

Et avec 4 points, elle est sûre de finir parmi les quatre meilleurs troisièmes, le Soudan (1 point), battu par l'Egypte (1-0) mercredi, et les Comores (3 points) étant moins bien classés.

Le Cap-Vert et le Malawi, qui comptent chacun quatre points, sont euxassurés de figurer parmi les quatre meilleurs troisièmes (sur six) repêchés en 8es de finale, après les résultats de mercredi.

C'est la première fois pour le Malawi, qui participe à sa troisième CAN. Le Cap-Vert avait déjà atteint les quarts de finale en 2013, pour sa première participation.

Le Soudan, 3e du groupe D avec un seul point, après sa défaite mercredi contre l'Égypte (1-0), est un moins bon troisième que le Cap-Vert, le Malawi et les Comores.

Les Comores, 3es du groupe C avec trois points et une différence de buts de -2, sont aussi derrière le Malawi et le Cap-Vert au classement des meilleurs troisièmes, en attendant les quatre derniers matches du 1er tour, jeudi.

Il reste encore un espoir pour les Comores, qui participent pour la première fois à la CAN: il faut que l'un des deux troisièmes des groupes E et F, jeudi, termine moins bien classé, dans son groupe, que les Comores.

Ce sera possible si l'Algérie (1 pt) perd ou fait match nul contre la Côte d'Ivoire et si la Sierra Leone (2 pts) perd contre la Guinée Équatoriale, dans le Groupe E.

En revanche, la Tunisie, actuellement 3e du groupe F avec trois points et une différence de buts de +3, est presque qualifiée.

Même diminuée par 12 absences en raison du Covid, dont celle de son leader Wahbi Khazri, il lui faudrait perdre par cinq buts d'écart contre la Gambie, jeudi, pour terminer derrière les Comores.