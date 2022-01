Il suffit de comparer les effectifs des équipes engagées à la CAN pour comprendre que la Côte d'Ivoire fait partie des grands favoris. Dans leur équipe type, les Ivoiriens ne comptent que des joueurs confirmés au niveau européen, à l'exception de... leur gardien. Badra Ali Sangaré protège habituellement les cages de JDR Stars, dans le championnat sud-africain. Quand il se retrouve en sélection aux côtés de Bailly, Kessie, Zaha ou Haller, il semble se mettre un peu trop de pression.A l'image de sa dernière intervention du match, ce dimanche, contre le Sierra Leone. Alors que son équipe menait 2-1, il s'arrachait pour sauver un ballon qui filait en corner... mais le relâchait dans son dos, laissant Caulker s'en emparer pour servir Kamara qui marquait dans le but vide.Un véritable but "casquette" qui obligera la Côte d'Ivoire à ne pas perdre contre l'Algérie si elle veut éviter une mauvaise surprise.Notons qu'après cette bévue, le portier est sorti sur blessure, laissant ses gants de gardien à... Serge Aurier, pour les dernières secondes.