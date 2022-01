Le Burkinabé Hassane Bandé, passé par Malines lors de l'exercice 2017-2018, a inscrit le seul but du match. Hervé Koffi (Charleroi) et Abdoul Tapsoba (Standard), remplacé à la 69e, étaient titulaires dans les rangs des Étalons, comme les Ostendais Steven Fortes et Kenny Rocha Santos côté capverdien.

En début de soirée, le Cameroun, grâce à une victoire 4-1 contre l'Éthiopie dans le même groupe A, est devenu le premier pays de cette CAN à valider son ticket pour les huitièmes. Le Standardmen Collins Fai et le Gantois Michael Ngadeu ont joué toute la partie pour les Lions Indomptables.

Au classement, le Cameroun est en tête avec six points et devance le Burkina Faso et le Cap-Vert, 3 points. L'Éthiopie ferme la marche (0 pt).