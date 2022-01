Les défenseurs locaux Collins Fai (Standard) et Michael Ngadeu (La Gantoise) ont joué toute la rencontre.

Les Camerounais ont marqué via Karl Toko-Ekambi (29e) et Vincent Aboubakar (70e), déjà auteur de son sixième but du tournoi. Pour leur première apparition à la CAN, les Comores ont connu un match mouvementé. Privés de gardien pour cause d'infection au coronavirus ou de blessure, les "Cœlacanthes" ont dû placer leur défenseur Shaker Alhadhur au but. En plus, les Comoriens ont dû jouer à dix pendant presque toute la rencontre après la carte rouge de Nadjim Abdou dès la 7e minute de jeu.

De son côté, le Cameroun, en quête d'un sixième sacre continental, défiera la Gambie pour une place dans le dernier carré. Les "Scorpions" du Belge Tom Saintfiet se sont imposés 1-0 contre la Guinée en début de soirée.