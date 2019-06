Grâce à des réalisations signées Baldé (28e) et du joueur du Club Bruges Diatta (64e), le Sénégal a battu la Tanzanie 2-0, dimanche au Caire, en ouverture du Groupe C de la Coupe d'Afrique des Nations disputée en Egypte.

Avec en plus Kalidou Koulibaly (ex-Genk) et Moussa Wague (ex-Eupen), titulaires au sein de la défense, et Cheikou Kouyaté (ex-Anderlecht), monté au jeu à la 24e, le Sénégal a aligné plusieurs joueurs autres joueurs bien connus de la Jupiler Pro League.

Mbwana Samatta, le buteur des champions de Belgique de Genk, n'a pas trouvé le chemin des filets côté tanzanien.

Algérie-Kenya opposera dimanche soir (22 heures) les deux autres équipes de ce groupe C.