Vainqueurs en 2019, les Fennecs seront à nouveau favoris. Mais ils devront faire face à une rude concurrence.

Disputée en juin et juillet 2019, la dernière Coupe d’Afrique des nations a échappé de peu à la future pandémie qui allait s’abattre quelques mois plus tard. D’abord prévue en juin 2021, puis avancée en janvier en raison des conditions climatiques "défavorables" du pays hôte, le Cameroun, la compétition a finalement été reportée à janvier 2022 suite au Covid-19, pour espérer accueillir un minimum de public dans les stades.

Prévue du 9 janvier au 6 février, cette édition un peu spéciale devra se contenter d’un taux de remplissage de 60 % (mais 80 % pour les matchs du Cameroun), mais des règles similaires à celles de l’Euro 2020 ont été instaurées : présenter un cycle complet de vaccination et un test PCR négatif de moins de 72 heures. Ce qui risque de refroidir bon nombre de fans, quand on sait par exemple qu’à peine 6 % des Camerounais de plus de 18 ans sont vaccinés.