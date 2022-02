"Il y a une journée de récupération de plus pour le Sénégal, je souhaite que, comme on a avancé le match pour le 3e place (de dimanche à samedi, NDLR), on joue lundi", a précisé le technicien, remplaçant en conférence de presse le sélectionneur Carlos Queiroz, exclu pendant le match.

Le Sénégal s'est qualifié mercredi contre le Burkina Faso (3-1) et l'Égypte a éliminé jeudi le Cameroun (0-0, 3 t.a.b. à 1).

En 2019, les deux demi-finales de la CAN avaient été jouées le même jour. En 2017, l'Égypte a bénéficié d'un jour de récupération de plus que le Cameroun mais a perdu la finale (2-1).

Cette année, l'Egypte a disputé trois prolongations d'affilée pour se qualifier en finale.