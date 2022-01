CAN : Salah relance l'Égypte qui s'impose contre la Guinée-Bissau

Football

L'Égypte, après une entrée ratée contre le Nigeria (1-0), a réagi contre la Guinée-Bissau et signé un premier succès dans la Coupe d'Afrique des nations (1-0) grâce à un but de sa star Mohamed Salah samedi à Garoua, au Cameroun. "Mo" Salah a ouvert le score en reprenant de volée (69e) et délivré les Pharaons, peu tranchants.