Carnet noir: l'ancien Diable Rouge Gérard Sulon est décédé Football Matthias Sintzen Quelques mois après son frère Albert, il s'est éteint à l'âge de 82 ans. © BELGA

Joueur historique du RFC Liège et des Diables Rouges, Gérard Sulon n'est plus. Né le 3 avril 1938, il a joué durant 11 ans chez les Sang et Marine, entre 1957 et 1968, et est apparu à 301 reprises sous leur vareuse. Il est ensuite parti à Schaerbeek puis au Beerschot. Chez les Diables Rouges, il compte six sélections. Il est le frère d'Albert, décédé il y a quelques mois, et le grand-père de Yoris Grandjean, champion du monde junior et recordman de Belgique du 50 m et du 100m nage libre.