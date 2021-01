Le choix s'explique cependant puisque, ayant des difficultés à sortir son véhicule, le Diable Rouge a pu compter sur l'aide de son voisin qui lui a prêté sa vieille Fiat Panda. Un modèle 4x4 beaucoup plus adapté aux conditions météorologiques qui se sont abattues sur Madrid tout le week-end. Comme quoi, le vieux matériel est parfois plus efficace que les dernières technologies.



Le centre de l'Espagne, et plus précisément Madrid, est en proie à de fortes intempéries depuis quelques jours. Une tempête de neige et des températures allant au-delà de -10° ont véritablement surpris les habitants de la capitale espagnole bloquant de nombreuses voies de circulation. Les joueurs de l'Atletico de Madrid ont forcément dû remédier, eux aussi, à cette situation pour se rendre à l'entrainement et, pour ce faire, Carrasco et ses trois coéquipiers ont choisi d'utiliser une Fiat Panda datant des années 80. Une décision qui en a surpris plus d'un sur les réseaux. Les photos et vidéos des joueurs dans la Fiat ont, d'ailleurs, fait le tour de la toile tant il faut dire qu'elles sont complètement à l'opposé de l'image plutôtque les joueurs professionnels peuvent dégager.