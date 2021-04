C'est ce qu'on peut appeler un retour raté. Absent depuis plus de deux mois, Neymar n'a particulièrement pas brillé pour son retour à la compétition. Sur comme en dehors d'ailleurs. Alors que le PSG s'est incliné 0-1 face à son ancien dauphin du LOSC, le Brésilien s'est également distingué de la mauvaise des manières. En fin de match, le numéro 10 a obtenu une carte rouge après une solide altercation avec Thiago Djalo. Cette bagarre s'est poursuivie jusque dans le tunnel où les deux joueurs ont failli en venir aux mains.

Heureusement plusieurs personnes sont intervenues pour empêcher le fantasque brésilien d'aller plus loin. A noter que c'est l'ancien joueur de Gand, Jonathan David, qui a marqué le seul et unique but du match.