Thierry Luthers et Patrick Remacle nous racontent leur enquête sur le microcosme du foot belge et ses dérives.

Il y a quelque chose de pourri au royaume du foot belge. On ne le sait que trop bien depuis le séisme 2018 du "footgate". Mais il y a plus que ça, hélas, comme le démontrent les récentes révélations sur les inculpations des anciens dirigeants anderlechtois dans le cadre du dossier "Henrotay". C’est dans cette boue que nos confrères Thierry Luthers, de la RTBF, et Patrick Remacle (ex-RTBF) ont enquêté pendant deux ans, pour proposer ce mercredi soir un épisode d’#investigation sur ce "gazon pourri", comme ils le qualifient.

(...)