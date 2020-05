Aleksander Ceferin veut à tout prix que les championnats arrivent à leur terme.

On le sait, l'UEFA, par la voix de son président Aleksander Ceferin, s'est toujours montrée favorable à ce que les différents championnats européens reprennent et se terminent avant le début du mois d'août. Mais malgré les encouragements voire même les menaces de sanctions, plusieurs pays ont déjà acté la fin de leur compétition nationale, comme c'est le cas officiellement en Belgique depuis ce vendredi mais aussi aux Pays-Bas et en France.

Pour que ces cas ne se généralisent pas, le président de l'UEFA a annoncé qu'une nouvelle mesure serait mise en place : "Je pense que la plupart des ligues pourront terminer le championnat. Ceux qui ne choisissent pas de le faire devront affronter les préliminaires s'ils veulent participer aux prochaines compétitions de l'UEFA", a-t-il averti dans les colonnes du quotidien italien le Corriere dello Sport, "Les compétitions nationales et européennes sont physiologiquement liées. Nous voulons en Europe des clubs qui ont gagné les Championnats et les Coupes nationales, se qualifiant sur la base des résultats. C’est l’essence du sport, pas seulement du foot”

Ce qui pourrait donc avoir une influence sur les clubs belges qualifiés pour les différentes compétitions européennes la saison prochaine...

Dans la même interview, Ceferin s'est également attardé sur le cas des Coupes d'Europe, la Ligue des Champions et l'Europa League. Il s'est montré plutôt optimiste concernant la fin de ces compétitions au mois d'août "sauf cataclysme."