La CBAS (Cour belge d’arbitrage pour le sport) a condamné Anderlecht à une amende de 1 000 € avec sursis pour un an et 678,50 € de frais judiciaires pour des chants homophobes de ses fans lors du T op per du 19 janvier au RSCA (1-2). Ils avaient chanté deux fois "Alle boeren zijn homo’s"(Tous les paysans sont des homosexuels). Anderlecht avait été blanchi par la Commission des litiges, mais le parquet est allé en appel. La CBAS estime que le chant est stigmatisant, offensant, insultant et discriminatoire envers la communauté gay. Dans ses plaidoiries, Anderlecht avait mis en avant la liberté d’expression et les émotions qui règnent lors d’un match. Le RSCA avait déjà écopé d’une amende de 5 000 € et d’un match avec une tribune fermée pour le jet d’un pétard vers Mignolet.