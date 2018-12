Les personnes qui veulent assister au choc wallon peuvent encore acheter des places ce mercredi (de 10 à 15 heures) à la billeterie du club.

Seules conditions: se munir de sa carte d’identité ou de celles des personnes pour qui on veut acheter un ticket et être inscrit dans la base de données du club. Plus de 12.000 fans sont attendus au Mambourg dont 1.260 Liégeois.

Un hommage à Jean Derycke

C’est en présence de sa famille que le Sporting Charleroi rendra un dernier hommage à notre ami et confrère, Jean Derycke, décédé la semaine dernière.