Dès son plus jeune âge, l’étiquette de grand talent lui a collé à la peau. Aujourd’hui, on parle plutôt de lui comme d’un miraculé. Les médecins ne lui donnaient que 20 % de chance de rejouer au football lorsqu’il s’est gravement blessé au genou en 2018. Trois ans plus tard, Charly Musonda Jr. a retrouvé la joie d’enfiler chaque jour ses crampons.



(...)