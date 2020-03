Plusieurs joueurs ont été contaminés tandis que de nombreux clubs sont en quarantaine.

La liste des footballeurs testés positifs au Covid-19 s’agrandit de jour en jour. Daniele Rugani (Juventus), Dusan Vlahovic (Fiorentina), Callum Hudson-Odoi (Chelsea), mais aussi deux joueurs de Hanovre, Timo Hübers et Jannes Horn, et même quatre de la Sampdoria : Manolo Gabbiadnini, Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina et Morten Thorsby.

Ce n’est pas tout puisqu’un joueur Everton, dont l’identité n’a pas été révélée, est aussi touché tout comme Mikel Arteta, l’entraîneur d’Arsenal ou encore Evángelos Marinákis, le patron de l’Olympiacos.

Heureusement, même si tout ce petit monde est porteur du coronavirus, personne ne souffre réellement des symptômes. Le seul véritable problème réside dans les mesures de quarantaine qui leur ont été imposées.

Par mesure de précaution, des équipes entières ont d’ailleurs également été mises en quarantaine : Leicester City, l’Inter Milan, Arsenal, Everton, la Sampdoria, le Real Madrid ou encore la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo.