Romelu Lukaku connaitra donc une deuxième expérience chez les Blues. Après un passage au goût de trop peu dans ses premières années pro, c'est un autre Lukaku qui débarque cette fois à Londres. Un Lukaku devenu meilleur buteur de l'Histoire des Diabes, un Lukaku décisif dans l'obtention du Scudetto du côté de l'Inter. Bref, un Lukaku à 115 millions d'euros.

L'attaquant des Diables s'engage pour 5 ans dans le club de Thomas Tuchel et verra son salaire doubler (environ 12 millions d'euros par an).

"Je suis heureux et béni d'être de retour dans ce merveilleux club. Cela a été un long périple pour moi : je suis venu ici étant enfant, j'avais beaucoup à apprendre mais maintenant je reviens avec beaucoup plus d'expérience et de maturité", a déclaré le Diable. L'attaquant de 28 ans se montre ambitieux, tout comme le club. "Je pense que cette opportunité arrive au bon moment et j'espère que nous pourrons avoir beaucoup de succès ensemble. J'ai hâte".

Les Blues ont annoncé la nouvelle sur Twitter.