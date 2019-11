Après avoir officié durant trois ans en tant que directeur technique de l’Union Belge, Chris Van Puyvelde avait annoncé son départ pour la Chine en septembre 2018, quelques semaines à peine après l’épopée russe de nos Diables à la Coupe du Monde.A 58 ans, Van Puyvelde rejoignait donc la Chine pour y exercer la même fonction, directeur technique de la fédération chinoise de football. Mais un peu plus d’un an après le début de son aventure dans l’Empire du Milieu, l’ancien DT national pourrait quitter son poste. D’après des sources chinoises, la fédération serait en train de remettre en cause le statut du belge. Affaire à suivre.