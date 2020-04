Les joueurs de football du club de Watford sont temporairement moins bien payés.

Ils ont accepté une proposition de la direction du club en ce sens. Le club du Diable Rouge Christian Kabasele a annoncé" cette décision mercredi sur son site internet.

Auparavant, les joueurs de Southampton, West Ham United et Sheffield United, entre autres, avaient accepté une baisse de salaire. À Arsenal, les joueurs et les membres du personnel technique ont accepté lundi une réduction de salaire de 12,5 %. "Personne, quel que soit le type de travail que vous faites, n'est enthousiaste à l'idée d'une baisse de salaire. Mais grâce au bon sens et à la compréhension de la situation actuelle, nous sommes rapidement parvenus à un accord", a déclaré Troy Deeney, capitaine de Watford. "Les détails de l'accord sont privés. Mais nous avons agi dans l'intérêt du club, personne n'a besoin d'en douter".