Ce week-end, Les Lillois affrontaient l'Olympique Lyonnais dans le cadre du choc de la 34e journée de Ligue 1. Un duel importantissime dans la lutte pour le titre. Le PSG (1-3 à Metz) et Monaco (0-1 à Angers) victorieux, Lyon comme Lille étaient dans l'obligation de l'emporter. Au terme d'une rencontre à rebondissements, les Dogues sont parvenus à remonter au score et s'imposer 2-3, alors qu'ils étaient menés 2-0.

Au coup de sifflet final, Christophe Galtier n'a pu s'empêcher d'exprimer sa joie avec… une roulade arrière, finissant sa tête sur les genoux, les poings serrés et le regard levé vers le ciel. Après la rencontre, l'ancien coach de Saint-Étienne a également tenu à saluer ses joueurs au micro de Canal+, qui peuvent toujours croire au titre, alors que la fin de saison est proche. "J'ai une équipe de fous quand même, explique-t-il. C'est la victoire d'un groupe. Il faut maintenant bien récupérer et bien préparer le match de Nice (samedi 01/05, NDLR). On verra après ça. Mais je crois en mon groupe."

Un succès qui permet à Lille de conserver sa place de leader, devant le PSG, à seulement quatre journées de la fin du championnat. Une fin de saison qui s'annonce plus passionnante que jamais chez nos voisins français !