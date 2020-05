Après des mois de tergiversations, Christophe Henrotay est finalement parti de Monaco, endroit où il réside, pour se faire entendre à Bruxelles.

Christophe Henrotay est un des agents belges les plus puissants dans le football international. Il est suspecté de plusieurs fraudes dans un dossier concernant notamment des opérations de blanchiment d'argent et de corruption privée dans le cadre de transferts de footballeurs. En septembre de l'année dernière, l'ancien agent de Youri Tielemans avait été arrêté à Monaco où sa société est basée et où il a élu domicile. Après cette arrestation, des perquisitions avaient suivi dans les locaux de l'Union Belge, à Anderlecht, chez l'ancien manager Herman Van Holsbeeck, ainsi que par Standard et son président Bruno Venanzi.

Dans le viseur: les constructions financières entourant le transfert sortant des anciens joueurs d'Anderlecht Alexandar Mitrovic et Chancel Mbemba à Newcastle, en Angleterre, ainsi que le transfert de Youri Tielemans à l'AS Monaco.

Caution de 250 000 euros

L'agent, qui compte encore de nombreux footballeurs de renom dans son portefeuille, comme Thibaut Courtois, était en prison pendant deux semaines à la fin de l'année dernière.

Les enquêteurs ont saisi quelques appartements, trois voitures de luxe et un yacht à Monaco. Henrotay a été libéré après avoir versé une caution de 250 000 euros. Son avocat Dimitri De Béco avait déjà souligné à l'époque que son client ne s'opposerait pas à l'extradition. "Il ne sait pas exactement de quoi il est accusé et il n'est que trop heureux de fournir un texte et des explications à Bruxelles", avait-il déclaré à l'époque.

Le bras droit de Henrotay, Christophe Cheniaux, a également été emprisonné pendant un certain temps.