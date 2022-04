Après dix années d’absence, le foot est de retour sur AB3. Après un accord passé avec la RTBF, la chaîne diffusera jeudi soir le quart de finale de l’Europa League, West Ham - Olympique lyonnais. Une demi-finale est aussi programmée, de même que la finale de l’Europa League Conference. Pour commenter ces matchs, AB3 a rappelé Marc Delire qui avait déjà officié sur son antenne entre 2009 et 2021 quand la chaîne proposait l’Europa League. "Nous nous étions quittés en étant tristes de partir et nous sommes contents de nous retrouver. Quand le directeur de la chaîne m’a appelé, j’ai dit oui tout de suite. On n’a même pas parlé pognon", nous confie le commentateur.