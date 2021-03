Selon Sport, une équipe ne ferait plus partie des prétendants pour Lionel Messi. En effet, Manchester City aurait jeté l'éponge. Malgré la volonté d'un certain Pep Guardiola. Le quotidien catalan annonce que les Citizens veulent réaliser un mercato ambitieux mais les priorités se nomment Haaland (Dormtund), Kane (Tottenham) et un certain Romelu Lukaku. L'un de ses trois joueurs aura pour mission de remplacer Agüero, le meilleur buteur de l'histoire du club.

Intéressé l'été dernier, Manchester City avait tout fait pour recruter le joueur. Qui a finalement dû rester une saison de plus au Barça malgré son burofax et son souhait affiché de quitter le club qu'il a rejoint à 13 ans.

Depuis janvier, la Pulga peut signer où il le souhaite car son contrat prend fin en juin. Un temps hors course, le Barça semble avoir repris la main dans ce dossier. L'arrivée de Laporta et la démission de Bartomeu, qui était l'un des problèmes majeurs de Messi au Barça, a redistribué les cartes. Car les deux hommes se connaissent bien et se vouent un respect mutuel de tous les instants.

C'est également l'argument principal qui aurait poussé les Skyblues à changer leur fusil d'épaule. Les dirigeants anglais sont persuadés que l'Argentin va resigner en Catalogne. Et ils ne veulent pas perdre de temps sur une cause perdue d'avance. A part si Messi admet ouvertement qu'il souhaite rejoindre l'île britannique. Mais une annonce de cette envergure a peu de chance de se produire.

En revanche, ce nouvel élan du FC Barcelone n'effraye pas le PSG selon nos confrères espagnols. Intéressés de longue date, les Parisiens n'avaient pas hésité à draguer ouvertement le joueur. Que ce soit avec des membres de l'équipe première comme Paredes, Neymar ou encore Verratti. Comme par le directeur sportif Leonardo.

Si les spéculations vont aller bon train jusqu'à la fin de la saison, Lionel Messi ne ne devrait pas donner un accord avant la fin de la saison. Mais les différentes parties placent leurs pions sur le dossier.