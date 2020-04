Le championnat de France ne reprendra pas. Un signal fort pour la Belgique et le reste de l’Europe du football. Décryptage.

Si la Belgique a été la première à s’avancer sur le terrain d’un arrêt de sa compétition dès le 2 avril suite aux recommandations du CA de la Pro League qui seront votées au mieux en assemblée générale le 4 mai dans l’attente de mesures gouvernementales plus claires, les Pays-Bas et la France n’ont désormais plus ce souci. La fin de la saison d’Eredivisie a été sifflée mardi par le Premier Ministre Mark Rutte. Edouard Philippe en a fait de même ce mardi devant l’Assemblée nationale.

La décision est aussi forte que surprenante puisque la LFP a espéré jusqu’au bout voir son championnat recommencer le 3 ou le 17 juin. Elle charrie son lot d’interrogations. Au niveau français mais aussi continental. Tour d’horizon.

Quel classement final ?

Trois hypothèses sont sur la table. La première consiste à arrêter le championnat après la 27e journée, la dernière qui s’est disputée normalement. La deuxième après la 28e journée qui avait vu le match Strasbourg – Paris SG être reporté. La troisième, plus originale, se base sur quotient de points avec le nombre de matchs joués divisés par le nombre de points pris et a notamment été appliquée dans les divisions inférieures.

Dans ces trois cas, le barragiste (Nîmes) et les relégables (Amiens et Toulouse) restent identiques même si la possibilité d’un championnat à 22 la saison prochaine avec Lorient et Lens qui sont en position de monter directement peut être envisagé vu les dates que l’arrêt de la Coupe de la Ligue va libérer.

Qui sera européen ?

Tout va dépendre de la version du classement qui sera entérinée. Dans les trois issues possibles, le podium reste inchangé avec Paris (dont le titre est en suspens) et Marseille directement qualifiés pour la phase de groupes et Rennes barragiste en Ligue des Champions. Sauf si le vainqueur de la Ligue Europa est allemand, anglais, italien ou espagnol, ce qui épargnerait cette étape aux Bretons.

Quatrième dans tous les cas, Lille sera en Ligue Europa. Mais avec qui ? En théorie, les vainqueurs de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue devaient le faire mais ni Lyon, ni Saint-Etienne ne pourront affronter le Paris SG. Et les deux billets devraient donc être attribués au cinquième et au sixième du classement dont l’identité varie selon l’issue qui sera retenue (voir infographie).

Ce qui promet un conseil d’administration de la Ligue ce mardi soir explosif vu les enjeux pour Lyon, Montpellier, Reims et Nice…

Quid du PSG et de Lyon en Ligue des Champions ?

Si la saison française est terminée, l’européenne ne l’est pas. Et deux clubs français sont encore en lice en Ligue des Champions : le Paris SG a déjà son billet pour les quarts et Lyon devait disputer son huitième de finale retour à Turin face à une Juventus après s’être imposé 1-0 à l’aller. Le flou est total…

Les autres veulent toujours reprendre

La Ligue 1 fera-t-elle des émules ? Pas certain.

En Allemagne, les responsables des sports des 16 Länder ont estimé “justifiable” que le championnat reprenne dans des stades vides à partir “de mi-mai ou fin mai” et vont s’entretenir avec Angela Merkel ce jeudi. La balle est clairement dans le camp de la chancelière, la Ligue a fait savoir qu’elle était prête à une reprise le 9 mai.

En Angleterre, les différents propriétaires des clubs doivent discuter ce vendredi du “project restart” avec une reprise de la compétition le 8 juin et une fin le 27 juillet. Le gouvernement pousse en ce sens, conscient de l’importance de soigner le moral des troupes. Et aussi les finances de ces clubs : en cas de fin de saison anticipée, 762 millions de livres (soit 864 millions d’euros) seront dus aux diffuseurs. À noter que Tottenham et Arsenal ont repris l’entraînement.

En Italie, le gouvernement a donné son feu vert pour une reprise des séances individuelles le 4 mai et collectives éventuellement le 18.

En Espagne, trois dates de reprises sont sur la table : le 29 mai, 7 ou 28 juin. Javier Tebas, le président de la Ligue, pousse pour une reprise avec la mise en place de tests pour les joueurs. Qui eux estiment que “d’autres personnes sont prioritaires pour se faire tester”.

L’Uefa veut des éclaircissements avant le 25 mai

L’Uefa veut savoir comment les compétitions nationales envisagent la reprise, au plus tard le 25 mai. L’Union européenne de football a informé l’ensemble des 55 fédérations membres de cette échéance. Tous les grands championnats sont arrêtés depuis le mois de mars en raison de la pandémie de coronavirus. L’instance dirigeante du football en Europe souhaite que tous les championnats fassent leur possible pour terminer la saison. Elle a aussi l’intention de mener au terme la Ligue des Champions et l’Europa League. L’Uefa dit également comprendre que tous les championnats ne puissent se conclure de manière optimale.