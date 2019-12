Si Bruges, le recordman des victoires, remporte une nouvelle Coupe, Simon Mignolet aura posé une fameuse griffe sur cette réussite en détournant, joliment, deux tirs au but.

S’il était rentré plus tôt en Belgique, le Limbourgeois aurait sûrement rivalisé avec Vanaken pour le Soulier d’or. Quant au buteur de plein jeu, Krepin Diatta, il mérite bien, lui aussi, d’être nominé pour le meilleur espoir africain de l’année.

Philippe Clement pouvait soupirer d’aise : "En première période, nous n’avons pas affiiché la bonne mentalité. En nous montrant trop sûrs de nous, nous avons manqué de grinta. J’ai secoué mes joueurs pendant la pause et apprécié leur bonne réaction à la reprise. On a poussé tant et plus pour égaliser. Je suis heureux pour Mignolet qui n’avait pas négocié beaucoup de ballons avant ses deuxprouesses".