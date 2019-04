Si Malines est impliqué dans le volet des matchs truqués du footgate, l’agent de Clément Tainmont, Mogi Bayat, a lui été inquiété pour des soucis d’évasion fiscale.

"Mais certains ont fait un amalgame, notamment dans les médias", explique le médian. "Mogi n’a rien à voir avec les matchs truqués. Il a été inquiété par rapport à sa situation personnelle. Il a décidé de faire des choses dans sa vie, il est juge de ses actes. Mais comme c’est une figure importante du foot belge, tout le monde lui est tombé dessus."

Il y a quelques mois, Clément Tainmont avait fait un geste de soutien à son agent après un match. "Ce geste était un peu mal passé vis-à-vis de mon club et je n’aurais peut-être pas dû le faire. C’était une marque de soutien pour sa femme et ses enfants, qui vivaient des moments difficiles. On s’était réuni à plusieurs pour faire ce geste. Moi, le jour où je l’ai fait, je n’avais même pas joué le match. J’avais cherché un photographe et je m’étais présenté devant lui durant cinq minutes avec les poings liés ( rires ). Puis la photo est sortie. Ce n’était peut-être pas la chose la plus intelligente à faire. Mais Mogi reste mon agent et d’un point de vue strictement professionnel, cela reste un des meilleurs agents du pays. Il donne beaucoup de confiance à ses joueurs."