Devant l’insistance des fans collectionneurs, un album paraît au début du mois de juin.

Un an. 2021, c’est trop loin, trop longtemps à attendre, bref, c’est trop. Les collectionneurs de vignettes de football Panini entrevoyaient déjà un été morose sans le moindre Eden Hazard, Kylian Mbappé ou Harry Kane à coller.

L’Euro officiellement postposé d’un an, l’album Panini avait, la mort dans l’âme, stoppé le processus de fabrication. La pression et l’enthousiasme des fans de l’Europe entière ont fait changer le cours de l’histoire : il y aura bel et bien un album Panini Euro 2020 (preview) à se mettre sous la dent.

Au-delà de la collection Adrénaline XXL actuellement sur le marché, Panini avait été contraint de ranger au placard son édition Euro 2020. C’était sans compter sur les fans qui, eux, Euro 2020 ou pas, veulent leur album de l’année. Avec un an d’avance (même s’il y aura évidemment l’édition traditionnelle en 2021), ils auront donc droit à un collector qui porte bien son nom. Une version forcément unique.

