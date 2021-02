De Francesco Totti à Javier Zanetti en passant par Romario, 40 ans n’est pas synonyme de retraite pour tous les footballeurs. Si certains, à l’image de Juan Sebastián Verón finissent leur carrière sous les palmiers sud-américains, d’autres parviennent à rester au plus haut niveau.

En Espagne, Juan Francisco Martínez Modestó (Nino), 40 ans évolue à Elche. Toute sa carrière, l’attaquant espagnol a virevolté entre la Liga et la Liga Adelante (seconde division espagnole). Meilleur buteur du club qui l’a formé, Nino est en contrat avec Elche jusqu’à la fin de l’année. Titulaire à trois reprises en coupe (1 but) mais très peu utilisé en championnat (184 minutes cette saison), il y a de fortes chances pour que cette année soie la dernière du joueur au plus haut niveau espagnol.

En France, le doyen du championnat est un joueur de champ. Vitorino Hilton, le capitaine de Montpellier, 43 ans, semble se bonifier avec le temps. Celui qui a commencé sa carrière au siècle dernier peinait à trouver sa place dans la défense du FC Servette en Suisse à 24 ans. Les choses ont changé à son arrivée en France en 2003. France qu’il ne quittera sans doute plus jusqu’à la retraite. Avec 18 apparitions en Ligue 1 cette saison, il n’est pas là pour faire de la figuration. Le défenseur brésilien a prolongé son contrat jusqu’en 2021 en mai dernier. L’homme qui n’a cessé de repousser sa retraite joue, cette fois, sa dernière année. « C’est la plus belle car je pense que ça va être la dernière, donc pour moi c’est la plus belle de toutes. C’est même plus qu’un rêve».

En Italie, il n’y a pas de quarantenaire. Joueur de champ évidemment, personne n’oublie Gianluigi Buffon qui n’est pas prêt à raccrocher les crampons à 43 ans. Mais il y a deux joueurs de 39 ans. Zlatan Ibrahimovic et Rodrigo Palacio. Le Suédois qu’on ne présente plus est sous contrat avec l’AC Milan jusqu’à la fin de la saison. Va-t-il encore prolonger ? C’est la question qui est sur toutes les bouches en Italie. Les déclarations de l’exécutif milanais, Ivan Gazidis penchent vers une réponse positive. « S’il arrive physiquement à continuer comme ça et que sa famille accepte qu’il reste en Italie, alors pourquoi ne pas continuer ? »

Aucune information ne filtre sur une éventuelle prolongation de Rodrigo Palacio à Bologne. Mais si le contrat de l’Argentin arrive à échéance en fin de saison, il semble encore trop important dans l’effectif de Mihajlović (22 apparitions en 22 matchs cette saison) pour que le club le laisse filer. Et il peut rêver pourquoi pas d’un destin à la Claudio Pizarro, doyen de la Bundesliga l’an passé, qui a fini par raccrocher. À 41 ans. Un horizon encore lointain pour Phil Jagielka et Jan Klaas Huntelaar, les deux joueurs les plus âgés des championnats d’Angleterre et d’Allemagne.