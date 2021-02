Depuis plusieurs mois, un consortium de médias européens, dont font partie nos confrères du Soir, enquête sur des documents issus des Football Leaks. Ce mardi, le magazine allemand Der Spiegel nous en apprend un peu plus sur les dessous du transfert de Youri Tielemans à Monaco durant l'été 2017. Un transfert qui a attiré l'oeil de la justice, fin 2018, débouchant sur une enquête visant Christophe Henrotay.



Un mail envoyé par Christophe Henrotay le 14 mars 2017 à Vadim Vasilyev, vice-président de Monaco, a notamment été dévoilé: "1,5 million d'euros nets par an. 150.000 euros de prime pour les qualifications en Ligue des champions. Bonus de 150.000 euros pour chaque saison où il commence au moins 35 matchs. Indemnité de logement. Commission pour l'agent: 1,5 million d'euros à payer en trois ans. Ce sont les conditions souhaitées de Youri. Je propose d'en discuter ensemble."



C'est ainsi que les négociations ont été ouvertes par l'agent du Diable rouge avec le club de Ligue 1. Jusque-là, rien de très anormal, pour peu que l'on soit rodé à la lecture de montants aussi faramineux. "Je pense que je peux pousser (Anderlecht) à finaliser le plus vite possible si nous avons un accord avec Youri", ajoutera même Henrotay dans un nouveau mail à Vasilyev le 29 mars. Une certaine manière de mettre la pression à Monaco qui exigera un contrat de cinq ans (au lieu de quatre) et la suppression des primes de qualification à la C1 et de l'indemnité de logement, en guise de contre-proposition. Mais pas seulement: la commission d'Henrotay ne sera versée que s'il parvient à amener Youri Tielemans pour moins de 25 millions d'euros.



Dans le même temps, l'agent de joueur est évidemment en contact étroit avec Anderlecht. Le club belge a, de son côté, demandé à Henrotay de vendre Tielemans pour plus de 18 millions d'euros. Ou plutôt, Anderlecht avait promis à l'agent de joueur 20% du montant total du transfert pour peu que celui-ci dépasse les 18 millions d'euros. Si l'indemnité était moindre, ou si Tielemans restait finalement chez les Mauves, Henrotay ne toucherait "que" 1,8 million.



Le conflit d'intérêt commence alors. Mais la situation est toutefois facile à régler pour Henrotay qui imagine bien qu'Anderlecht sera content de recevoir une offre de 25 millions d'euros, la limite fixée par Monaco. L'agent enverra encore un mail à la direction monégasque pour s'excuser: "Désolé d'être pointilleux mais le transfert ne pourra pas se faire à moins de 25 millions. Le but est de vous aider à ce que ça ne dépasse pas cette somme." Trop aimable.



Le 8 mai, Monaco et Henrotay signent une "convention de mandat de recherche de joueur" antidatée au 1er mars. La mission d'Henrotay ? Trouver un médian de moins de 23 ans, à faire signer à Monaco avant le 31 juillet. Le tout en échange d'une commission de 6%: soit 1,5 million d'euros pour un transfert à 25 millions.



Sans surprise, Anderlecht recevra une offre de 25 millions d'euros tout pile. Henrotay touchera donc ses commissions des deux côtés: 1,5 million via Monaco et 5 millions via le club belge. Mais, surprise, c'est finalement le nom de Roger Henrotay, le papa de Christophe, qui figure sur la convention signée avec Monaco. Le but: que la commission monégasque soit versée à la société Samart S.A. basée au Luxembourg. Christophe détient 479 parts dans cette société et Roger en détient une seule.



Cette solution semble toutefois ne pas avoir été retenue par Monaco, qui a finalement payé 26,2 millions, au lieu de 25, à Anderlecht. 6,2 millions d'euros, soit 23% du montant total du transfert, revenant à la société néerlandaise Tanguillo B.C. avec laquelle Henrotay semble pourtant n'avoir aucun lien direct...



Un an plus tard, Marc Coucke reprend Anderlecht et, de ses propres dires, "découvre des cadavres dans les placards". Il faut dire que le club devait alors encore payer 5,45 millions d'euros de commission sur le transfert de Youri Tielemans. Une mauvaise surprise, on l'imagine.