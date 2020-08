C’était en juillet 1885, après des années de lutte entre élite sociale et classe ouvrière, le football passait du statut de sport amateur à celui de discipline ouverte aux professionnels. Une révolution qui fête ses 135 ans.

Connaissez-vous Fergus Suter ? Si vous êtes fan de foot, ce nom ne devrait pas vous être totalement étranger… à condition d’avoir un jour plongé le nez dans les méandres de l’histoire du ballon rond. Car cet Écossais est considéré comme le premier joueur de football professionnel de l’histoire. Autrement dit, le premier à avoir été payé exclusivement pour taper dans le ballon.

Sortie pendant le confinement et toujours disponible sur Netflix, la mini-série The English Game réalisé par Julian Fellowes (notamment créateur de Downtown Abbey) raconte l’histoire de ce pionnier. Elle retrace le parcours de cet ouvrier des filatures écossaises de Glasgow recruté par l’équipe de Darwen, localité industrielle du nord de l’Angleterre, afin de permettre à celle-ci de devenir la première formation" ouvrière" à gagner la fameuse FA Cup, trophée qui jusqu’à alors était toujours remporté par des équipes du sud du pays où évoluaient des joueurs issus des classes sociales aisées.

À cette époque - nous sommes dans les années 1860-1870 -, le football est presque une chasse gardée des fils de bonne famille évoluant dans les grands collèges. On y joue pour se divertir, montrer qu’on est le plus fort et remporter des distinctions. C’est alors un sport exclusivement réservé aux amateurs. C’est d’ailleurs inscrit comme tel dans le règlement de la fédération, la célèbre FA pour Football Association créée en 1863 afin d’unifier la pratique du football qui se joue encore selon des règles différentes en fonction des régions.

Mais en pleine révolution industrielle, alors que les oppositions entre prolétaires et détenteurs des outils de production grandissent, les mœurs aussi changent et le football commence à se populariser, notamment grâce à l’instauration du samedi après-midi de repos. La classe ouvrière se met à jouer à ce sport et à aller voir des matchs pour échapper à son laborieux quotidien, ce qu’explique très bien The English Game. Des ambitions naissent et des patrons d’équipes dites d’ouvriers se mettent à rêver de triompher de la suprématie des "clubs" du sud du pays.

(...)