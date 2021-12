Les pays européens prennent des mesures fortes et exemplaires pour tenter d’endiguer le racisme dans les stades.

Les faits de racisme et de violence dans les stades ne sont pas propres à la Belgique. Tous les pays d’Europe sont concernés, et la crise sanitaire que nous traversons a exacerbé le phénomène. De plus en plus de supporters considèrent le stade de football comme un exutoire dans lequel ils déversent leur haine, entraînés bien souvent par l’effet de masse.

Désormais, de nombreuses équipes observent un instant de silence, genou à terre et poing en l’air, avant chaque match pour dire "non" au racisme. Mais ce geste symbolique ne suffit pas. Plusieurs pays d’Europe prennent ou vont prendre des mesures drastiques afin d’endiguer le phénomène.