Le football d’en haut, en province de Liège, se porte bien, et mal, cette saison. C’est un paradoxe, mais c’est un fait.

Trois clubs de la Principauté n’avaient plus fréquenté la D1 en même temps depuis la saison 1994-1995, quand le Standard, le RFC Liège et Seraing rivalisaient dans un rayon de vingt kilomètres. Le Standard avait terminé vice-champion, Seraing avait fini neuvième et Liège vivait son dernier exercice en D1, dans la douleur.

Vingt-sept ans plus tard, deux des trois clubs sont toujours là, à cinq kilomètres de distance, et Eupen a remplacé Liège, ce qui a élargi un peu le cercle. Mais tous les trois finiront probablement dans la colonne de droite, le 10 avril, au terme de la phase classique. Ce n’est pas une infamie pour Seraing et Eupen ; c’est une anomalie, au minimum, pour le Standard.



(...)