Cette reprise du football belge nous réjouit au moins autant que vous ! Pour l'occasion, on vous propose donc de pronostiquer le résultat de la rencontre et de récompenser ceux qui, parmi vous, auront eu le nez fin !Voici le règlement exact du concours:Le gagnant sera désigné dans l’ordre suivant :1. Il doit avoir le bon score et la bonne minute du premier but.2. Il doit être le premier à donner le bon score.3. Si personne ne pronostique le bon score, il faut avoir la minute du premier goal.4. Si personne n’a ni le score, ni la minute, le cadeau est remis en jeu.5. La source officielle pour le timing est Livescore.comA vous de jouer !