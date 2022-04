Conference League: double buteur, Cyriel Dessers qualifie Feyenoord pour les demi-finales

Football

Grâce à un doublé du belgo-nigérian Cyriel Dessers (2e et 59e) et à Luis Sinisterra (78e), Feyenoord a éliminé le Slavia Prague, dont le but d'Ibrahim Traoré (14e) n'a pas suffi.