Yorbe Vertessen en a été un acteur majeur, buteur pour le PSV qui s'est qualifié au Maccabi Tel Aviv (1-1). Avec trois Belges sur le banc au coup d'envoi, le PSV a défendu son avance d'un but obtenue au match aller (1-0) sur le terrain du Maccabi Tel Aviv, pour s'assurer un ticket pour les huitièmes de finale. Les Néerlandais ont réussi à prendre l'avantage grâce à un but de Yorbe Vertessen (85e), le Belge étant monté au jeu une dizaine de minutes plus tôt à la place de Madueke. L'égalisation de Saborit dans les arrêts de jeu (90e+1) n'a été qu'adnecdotique pour les Israéliens qui quittent la compétition. Kjell Peersman et Johan Bakayoko sont restés sur le banc du PSV.

Leicester, qui avait largement remporté le match aller 4-1, s'est offert la qualification et une victoire, 1-3, chez les Danois de Randers, grâce à un but de Barnes (2e) et un doublé de Maddison (70e et 74e), avec un but d'Odey (84e) pour les hôtes. Sans Timothy Castagne, toujours absent à cause d'une blessure à la cuisse, Youri Tielemans a disputé 60 minutes de jeu pour les Foxes avant d'être remplacé par Soumare.

Bodo/Glimt a créé la surprise de ces barrages en s'adjugeant la double confrontation contre le Celtic. Après une victoire à l'aller, 1-3, les Norvégiens ont remporté le match retour 2-0 avec des buts de Solbakken (9e) et Vetlesen (69e) et prennent la route des huitièmes de finale.

L'Olympique de Marseille a également triomphé à deux reprises contre Qarabag. Gagnants à domicile au match aller (3-1), les Marseillais ont assuré au retour une large victoire, 0-3, grâce à Gueye (12e), Guendouzi (77e) et de La Fuente (90e+2).

La dernière rencontre a vu la victoire et la qualification du Partizan Belgrade contre le Sparta Prague 2-1, après déjà une victoire des Serbes au match aller (0-1). Gomes a été l'homme de la rencontre en inscrivant un doublé (7e et 24e) avant de se faire exclure à la 66e minute. Hlozek a inscrit le but tchèque en fin de rencontre (85e).

A 21heures, six équipes se disputeront les trois dernières places pour les huitièmes de finale de la Conference League. Vitesse, sans Loïs Openda suspendu, devra renverser la vapeur face au Rapid Vienne après une défaite 2-1, au match aller.