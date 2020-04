Week-end à Rome, tous les deux sans personne… La mélodie en mode dolce vita d’Étienne Daho nous trotte dans la tête en évoquant Silvio Proto. Malheureusement, pas question de capuccino dans le quartier du Trastevere ou d’une pizza face à la fontaine de Trévi. Le gardien de but belge de la Lazio est claquemuré en famille dans sa villa à Olgiata à une quinzaine de kilomètres du centre-ville.

Plus de foot depuis le 10 mars, plus d’entraînement spécifique, l’Italie, fortement touchée par le coronavirus, est en lockdown total au moins jusqu’au 3 avril. Sans doute pour plus longtemps.

" Ma famille et moi sommes des privilégiés , affirme l’ex-portier d’Anderlecht. Nous vivons dans une villa avec jardin dans un quartier résidentiel. Je ne sors que pour alimenter le frigo. Je maintiens le contact avec mes équipiers et, pour certains cloîtrés dans un appartement, ce n’est pas toujours rose."

(...)