"Ce n’est pas comme cela qu’on voyait le match", reconnaît sans se forcer le gaucher au micro de la BBC. "Après le but encaissé, la rencontre a changé de physionomie et le second but nous a tués. Les garçons sont en colère et frustrés et on aurait préféré se faire éliminer autrement. Nous avons manqué une belle opportunité mais je suis fier d’eux."

Arrive alors la question que tout un pays attend : est-ce que cette 96e sélection a été sa dernière vu le flou qui entoure son avenir ? Le visage de Bale se crispe alors encore plus et l’attaquant s’en va, réalisant finalement le plus beau démarquage de sa rencontre…