L'Uruguay s'est assuré la première place du groupe C de la Copa América de football en battant le Chili 1-0 grâce à un but marqué de la tête à la 82e minute par l'attaquant du Paris Saint-Germain Edinson Cavani, sur un centre du réserviste Jonathan Rodríguez, lundi, au stade Maracana de Rio de Janeiro. Il affrontera le Pérou en quarts de finale.

En coiffant la Roja au poteau, la Celeste a ainsi évité un match compliqué contre la Colombie, seule équipe à avoir remporté ses trois matches de poule, qui sera finalement aux prises avec les doubles tenants du titre chiliens.

Le Chili jouera contre les Colombiens, vendredi à Sao Paulo.

L'Uruguay bénéficiera aussi d'un jour de plus de repos avant son match contre le Pérou, samedi à Salvador.

Le Japon et l'Equateur ont de leur côté fait match nul, 1-1, à Belo Horizonte, un résultat qui a éliminé les deux équipes, et qualifié le Paraguay, lequel affrontera vendredi le Brésil, pays-hôte et grand favori de la compétition.

Shoya Nakajima a ouvert le score pour les nippons (15e), un but confirmé après l'utilisation de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR), et Angel Mena a égalisé (35e).

Le Paraguay, troisième du groupe B, avec une meilleure différence de but que le Japon, tentera l'exploit contre le Brésil, vendredi à Porto Alegre.

La Seleçao devra toutefois se méfier: le Paraguay l'a éliminée en quarts du finale du tournoi en 2015 et 2016, à chaque fois aux tirs aux buts.

Le tableau des quarts de finale:

Vendredi 28 juin

A Porto Alegre (jeudi 21h30 locales, vendredi 2h30 belges Arena Do Gremio): Brésil - Paraguay

A Rio de Janeiro (16h00, 21h00 Estadio Do Maracana): Venezuela - Argentine

Samedi 29 juin

A Sao Paulo (vendredi 20h00 locales, samedi 1h00 belge Arena Corinthians): Colombie - Chili

A Salvador (16h00, 21h00 Arena Fonte Nova): Uruguay - Pérou