"Dans la mesure où cela dépend de moi, de tous les ministres, y compris le ministre de la Santé, il est déjà certain qu'il aura lieu", a déclaré Bolsonaro selon le portail d'information G1. La confédération sud-américaine de football CONMEBOL avait annoncé lundi que la Colombie et l'Argentine avaient renoncé à accueillir le tournoi et que le Brésil serait le nouveau pays hôte. Quelques heures plus tard, cependant, le secrétaire du gouvernement, Luiz Eduardo Ramos, a déclaré que le pays n'avait pas encore signé d'accord formel pour accueillir le tournoi. La Copa America se déroulera du 13 juin au 10 juillet.

Le déménagement au Brésil a provoqué une tempête de critiques. Le pays est le deuxième plus touché par le coronavirus dans le monde. Certains gouverneurs se sont opposés à l'organisation de matches dans leurs États. Le protocole sanitaire sera le même que celui de la Copa Libertadores ou de la Copa Sul-Americana.