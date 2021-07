Alors que le flou persiste toujours autour de son avenir au FC Barcelone (NdlR : il devrait signer un nouveau contrat au terme du tournoi), Lionel Messi brille sur les pelouses brésiliennes de la Copa America. Avec quatre buts et quatre assists en cinq matchs, il est le meilleur artificier et le meilleur passeur de la compétition.

Le récital du capitaine argentin a débuté en phase de poule contre le Chili (1-1) avec un splendide coup franc. Contre l’Uruguay (1-0), il délivre la passe décisive de l’unique but du match. Mais c’est surtout lors des deux derniers matchs que La Pulga a impressionné. Deux buts et un assist contre la Bolivie (4-1) avant d’être impliqué directement dans les trois réalisations (1 but et 2 passes) face à l’Équateur (3-0) en quart de finale.