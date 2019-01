Le Brésil, pays-hôte de la Copa America-2019, qui se déroulera du 14 juin au 7 juillet, a hérité d'un groupe largement à sa portée, avec la Bolivie, le Venezuela et le Pérou, lors du tirage au sort réalisé jeudi à Rio de Janeiro.

La Seleçao fera ses grands débuts dans le groupe A, le 14 juin contre la Bolivie lors du match d'ouverture, au stade Morumbi de Sao Paulo.

L'Argentine a été placée dans un groupe plus relevé, le B, avec la Colombie, le Paraguay et le Qatar.

Mais la poule la plus équilibrée est la C, avec l'Uruguay, recordman de titres de la compétition (15), l'Equateur, le Japon et le Chili.

La Copa America 2019 sera disputée dans cinq villes (Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador et São Paulo), avec la finale au stade mythique de Maracana.

Les groupes:

Groupe A: Brésil, Bolivie Venezuela, Pérou

Groupe B: Argentine, Colombie, Paraguay, Qatar

Groupe C: Uruguay, Equateur, Japon, Chili