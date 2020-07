Le Slovène ne s'attend pas à voir, dans un avenir proche, un retour des fans de football dans les stades. Pourtant très optimiste fin mai, Ceferin a dû revoir son point de vue. "À l'heure actuelle, nous jouerons les matches sans spectateurs jusqu'à nouvel ordre. Nous ne prendrons aucun risque", a-t-il déclaré sur le site de l'UEFA.

Ceferin s'est toutefois dit "heureux et soulagé" que le football reprenne à travers l'Europe. Outre les championnats anglais, allemand, espagnol et italien, les deux compétitions continentales vont aussi pouvoir se terminer dans le courant du mois d'août. L'épilogue de la Ligue des Champions se jouera à Lisbonne alors que celui de l'Europa League se tiendra dans quatre stades allemands.

"L'UEFA a sacrifié une partie de sa saison pour permettre la conclusion des championnats nationaux jusqu'à la fin juillet, et la reprise et la conclusion de ses propres compétitions interclubs 2019-2020 en août", a-t-il expliqué. "Les ligues ont donné leur accord, et la solidarité des clubs sera tout aussi importante pour la période internationale de septembre."

Ceferin est aussi revenu sur le report de l'Euro 2020 à l'été 2021. "La décision de reporter l'Euro à l'année prochaine a constitué un moment clé, parce qu'elle a été prise assez tôt. Tout le monde a compris que nous le faisions pour aider les autres parties prenantes, et je dois souligner une fois de plus le grand esprit d'unité et de solidarité qui nous a animés", a souligné le juriste de formation.