Daniele Rugani est-il le patient zéro du football européen ? L'effet domino est-il lancé?

Après l'annonce du test positif au coronavirus du défenseur italien, la Juventus de Cristiano Ronaldo et l'Inter Milan se sont placées en quarantaine, comme le Real Madrid en Espagne. "Les joueurs, les membres du staff et tous les membres du personnel entrés en contact avec Rugani sont en isolement volontaire. Ronaldo, comme nous l'avons écrit hier, est à Madère et y reste jusqu'à de nouvelles informations", a expliqué jeudi une porte-parole de la Juventus à l'AFP.

La veille, le club champion d'Italie avait annoncé le test positif de son défenseur international de 25 ans, qui était encore sur la feuille de match dimanche soir lors du choc face à l'Inter Milan. Dans la foulée, l'Inter avait logiquement annoncé à son tour la suspension "de toute activité de compétition jusqu'à nouvel ordre" et ses joueurs étaient de facto eux aussi placés en quarantaine. Côté Juventus, les 14 jours d'isolement des joueurs se tiendront soit à domicile, soit au J-Hotel, la structure qui jouxte le centre d'entraînement du club. Ronaldo suivra lui la même procédure à Madère, où il était arrivé lundi pour rendre visite à sa mère, récemment victime d'un AVC.

Les joueurs de l'Inter doivent eux rester à domicile. Selon la Gazzetta dello Sport, ils n'ont pas été testés au coronavirus.

Gabbiadini deuxième cas

Mais un deuxième cas de coronavirus chez un joueur d'élite a été annoncé dès jeudi. Il s'agit de l'attaquant de la Sampdoria Gênes Manolo Gabbiadini, international de 28 ans. "Il a un peu de fièvre mais il va bien. Le club met actuellement en place toutes les procédures d'isolement prévues", a écrit le club génois.

Au-delà de l'Italie, un autre géant du sport et du football européen, le Real Madrid, a lui aussi activé des procédures de quarantaine après qu'un joueur de son équipe de basket-ball a été testé positif au Covid-19. Vu que les basketteurs partagent les installations des footballeurs à Valdebebas, le centre d'entraînement du club merengue, la décision concerne aussi l'équipe première de football: Benzema, Modric, Ramos et les autres sont donc eux aussi à l'isolement. Tous ces nouveaux cas placent désormais l'UEFA dans une situation extrêmement complexe, face à des calendriers nationaux et internationaux aux airs de casse-tête.

Le Championnat d'Italie est suspendu jusqu'au 3 avril et la Liga espagnole est désormais arrêtée pour "au moins les deux prochaines journées", c'est-à-dire au minimum jusqu'à fin mars. Quant à la France, elle a choisi de faire jouer Ligue 1 et Ligue 2 sans spectateurs jusqu'à mi-avril.

Réunion mardi

L'Allemagne emprunte le même chemin, puisque tous les matches de la 26e journée du championnat se joueront à huis clos ce week-end. En Angleterre, Manchester City-Arsenal a été reporté, des membres du personnel du club londonien ayant été en contact avec l'actionnaire de l'Olympiakos Evangelos Marinakis, déclaré positif au Covid-19.

Mercredi, l'UEFA avait annoncé le report des matches de Ligue Europa entre Séville et l'AS Rome d'une part, et entre l'Inter Milan et Getafe d'autre part, en conséquence de l'interdiction par Madrid de tous les vols directs entre l'Espagne et l'Italie. Jeudi, la confédération européenne s'est contentée de convoquer une réunion majeure par visioconférence mardi 17 mars avec toutes les fédérations pour évoquer la réponse à apporter face à la pandémie et elle a confirmé la tenue de six matches de C3 prévus jeudi soir. Mais les quarantaines annoncées par la Juventus et le Real mettent en péril deux affiches majeures de Ligue des Champions: Juventus-Lyon et Manchester City-Real Madrid, toutes deux programmées mardi prochain.

La tenue de ces deux matches à la date prévue paraît a priori impossible, alors que Barcelone-Naples, autre 8e de finale retour de C1, présente les mêmes difficultés logistiques que les deux affiches italo-espagnoles de C3.

Face à des Ligues nationales qui espèrent sauver leurs propres compétitions, l'UEFA se retrouve désormais en première ligne. Sa marge de manoeuvre est étroite compte tenu du début de l'Euro fixé au 12 juin à Rome, et c'est aussi désormais, par ricochets, la tenue du tournoi paneuropéen qui devient incertaine.