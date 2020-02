Les rencontres des équipes chinoises en Ligue asiatique des champions de football ont été reportées en raison de la propagation rapide du coronavirus.

La confédération asiatique de football (AFC) a annoncé mardi cette décision après avoir consulté les équipes concernées et leurs fédérations nationales. Quatre clubs sont concernés : Guangzhou Evergrande, Shanghai SIPG, Shanghai Shenhua et Pékin Guoan. Leurs trois premiers matchs de groupe étaient prévus en février et mars, seront déplacés en avril et mai. La première phase à élimination directe, les huitièmes de finale, sera également déplacée dans le calendrier. Elle commencera en juin, au lieu de mai.

Une exception à ces plans. Pékin Guoan est autorisé à jouer le 18 février sa rencontre en déplacement à Chiangrai en Thaïlande. L'équipe de la capitale chinoise est actuellement en stage en Corée du Sud, dès lors "les mesures de quarantaine ne sont peut-être pas nécessaires", selon l'AFC.

L'AFC avait auparavant déplacé un tournoi de qualification olympique de football féminin de la ville chinoise de Nankin à Sydney en Australie. Un tournoi de football masculin en salle a également été déplacé au Turkménistan.

Selon l'autorité sanitaire chinoise, 20.438 personnes sont actuellement infectées par le coronavirus, le nombre de décès s'élève désormais à 425.