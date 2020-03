Il s'agit d'Ezequiel Garay, le défenseur de Valence

C'est le joueur lui-même qui l'a annoncé sur son compte Instagram. Le défenseur a récemment subi une opération à la suite d'une rupture des ligaments croisés contre le Celta Vigo début février.



"C'est clair que j’ai mal commencé 2020. J’ai été testé positif au coronavirus. Je me sens très bien et maintenant il ne reste plus qu’à écouter les autorités sanitaires et de rester en isolement."