Infantino est soupçonné d'avoir fait pression sur le procureur général suisse Michael Lauber, qui a été écarté de l'enquête sur la corruption au sein de la FIFA en juin 2019 en raison de réunions secrètes avec le président de la FIFA. Les deux parties auraient conclu des accords collusoires lors d'une série de réunions informelles en 2016 et 2017. Lauber enquêtait alors sur le scandale de corruption de la FIFA et, plus précisément, sur l'attribution des Coupes du Monde 2018 et 2022 à la Russie et au Qatar.

"Je tiens à être très clair: rien d'illégal ne s'est produit lors des rencontres avec M. Lauber. Cela n'a pas pu se produire. Cette idée est absolument absurde", a écrit Infantino aux membres de la FIFA. "Dans le canton de Berne, des plaintes anonymes ont été déposées contre moi. Comme je ne connais pas le contenu de ces plaintes, j'ai deviné la raison pour laquelle elles ont été déposées. Je ne sais pas non plus qui est derrière. Il faut espérer qu'un jour la vérité sera mise en lumière".

Infantino reconnaît en outre que "les dommages causés par cette affaire sont immenses, tant pour l'organisation de la FIFA que pour moi-même en tant que président". La direction de la FIFA a déjà mis à l'abri Infantino, qui est accusé d'abus de pouvoir, de violation de la confidentialité et d'obstruction à la justice. Toutefois, il risque toujours une suspension de 90 jours, si la commission d'éthique de la FIFA entame une procédure.