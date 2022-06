"La FIFA a été frauduleusement induite en erreur", a-t-elle déclaré dans son plaidoyer. "Nulle part dans le contrat il n'est indiqué que les 300.000 francs suisses qui lui ont été versés étaient en réalité un acompte et que l'ancien président de l'UEFA recevrait en réalité un million de francs suisses par an pour son travail de consultant."

Le procureur du procès pour escroquerie requiert une peine d'un an et huit mois de prison avec sursis pour les deux hommes. Le procès de Blatter (86 ans) et Platini (66 ans) a débuté le 8 juin à Bellinzone, en Suisse. Les deux hommes sont accusés d'avoir orchestré une transaction suspecte en 2011. Platini a reçu un paiement de 1,8 million d'euros de la part de la fédération internationale de football, près de neuf ans après son travail de conseiller entre 1998 et 2002. Selon Blatter, le Français avait droit à ce montant en raison de diverses activités qu'il aurait exercées.

Blatter et Platini risquent jusqu'à cinq ans de prison pour fraude, administration déloyale, abus de confiance et faux. Une décision est attendue vers le 8 juillet.