Kevin De Bruyne sera écarté des terrains pendant quatre à six semaines en raison d'une blessure aux ischio-jambiers. L'entraîneur de Manchester City Pep Guardiola l'a confimé vendredi, à la veille du match de FA Cup contre Cheltenham Town (D4).

De Bruyne est sorti à l'heure de jeu contre Aston Villa (victoire 2-0) mercredi.

"Selon le médecin, après les examens effectués hier et ce matin, il sera absent entre quatre et six semaines", a déclaré Guardiola. "Nous devons aller de l'avant. Je ne vais pas rappeler à quel point il est important pour nous, mais malheureusement pour lui, pour nous tous, il sera absent pour une partie importante de la saison. Nous devons trouver une solution, car tout le monde a du mal dans cette situation et nous devons nous adapter."

Dans le meilleur scénario évoqué par Guardiola, une absence d'un mois, De Bruyne manquera notamment les duels contre Liverpool (7 février) et Tottenham (13 février) en championnat. Une absence de six semaines le priverait également du 8e de finale aller de la Ligue des Champions à Mönchengladbach et du choc contre Manchester United (6 mars) en Premier League. Les prochains matchs des Diables Rouges sont programmés fin mars (24 mars contre le Pays de Galles, 27 mars en République tchèque et 30 mars contre le Bélarus).

Manchester City est remonté au deuxième rang de la Première League, avec deux points de retard (et un match de moins) sur United.